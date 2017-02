Omstridt politileder bryder tavshed og lader sig afhøre

Og hullet i afhøringskalenderen i Tibetkommissionen ville have stået tilbage som ekstra bemærkelsesværdigt, fordi han havde en central rolle under et kinesisk statsbesøg i 2012.

Men fredag er den erfarne leder alligevel parat til at give sin version af sagen over for kommissionen.

Det har han allerede gjort flere gange tidligere. For eksempel i et retsmøde i Københavns Byret i august 2013.

Han var politiets operative leder ved besøget af Kinas daværende præsident, Hu Jintao. Og han var den, der briefede betjentene.

- Jeg fortæller, at der en bekymring fra kinesisk side, fordi de ser anderledes på demonstrationer, end vi gør i Danmark, sagde han i byretten.

PET havde forinden advaret politiet om, at kineserne meget nødigt ville "tabe ansigt."

I byretten forsikrede Claus Hjelm Olsen dog, at den kinesiske frygt ikke havde påvirket politiets planlægning.

Men han er under mistanke for, at det var løgn. Den Uafhængige Politiklagemyndighed (DUP) har sigtet ham for at have afgivet falsk forklaring for retten.

Lang tid efter retsmødet blev det afsløret, at politiets såkaldte operationsbefaling indeholdt et afsnit om, at præsidenten ikke måtte se demonstranter.

Tibetkommissionen forsøger nu at finde forfatteren.

Claus Hjelm Olsen arbejdede meget med befalingen, er det kommet frem. Men overfor DUP har han afvist at have skrevet netop disse linjer. Han blev overrasket, da han så dem, har han sagt.

I Københavns Politi var Michael Dekker Poulsen en slags praktisk gris i forbindelse med planlægningen.

- Det kan jeg ikke huske, har han svaret på spørgsmålet om, hvorvidt det var Claus Hjelm Olsen, der bad ham skrive ordren ind i befalingen.

Dekker Poulsen har fortalt om en opringning fra en PET-medarbejder. Beskeden var, at hvis kineserne så blot et enkelt tibetansk flag, kunne de føle sig krænkede og rejse hjem. Besøget drejede sig om handelsaftaler om 20 milliarder.

Imidlertid har PET-manden afvist at have sagt sådan.

Men da Hjelm Olsen sendte en opildnende mail til sine folk, nævnte han netop handlen med Kina. Måske kunne et vellykket besøg dryppe på ordensmagten, skrev han.