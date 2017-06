Omstridt leverandør af hjemmepleje går konkurs

Andre personer, som får daglig personlig hjælp, kontaktes hurtigst muligt. Kommunen kontakter i næste uge borgere, som kun får praktisk hjælp.

Lolland Kommune beder borgere om, at de kun kontakter kommunen i ekstraordinære situationer.

22. juni fyrede byrådet Pleje Plus efter flere advarsler til firmaet, som 30. maj i år fik den tredje advarsel. Det skete, da en nattevagt var blevet væk to dage i træk, og et nødopkald ikke var besvaret.

- Vi er blevet enige om at opsige kontrakten. Vi kan ikke længere stå model til det her. Men det er også vigtigt for mig at sige, at der altså ikke er vindere i den her sag, sagde Marie Louise Brehm Nielsen, formand for ældre- og sundhedsudvalget i Lolland Kommune.

Byrådet fik en rapport fra revisionsfirmaet BDO. Det har undersøgt, om Lolland Kommune fik de ydelser, den har betalt for. I otte procent af fakturerede dagbesøg er det usandsynligt, at der er ydet personlig pleje.

Det samme gælder 17 procent af nattebesøg.

Ifølge direktør Lene Løve vil Pleje Plus forsøge at overføre virksomhedens aktivitet i andre kommuner til et nyt firma.

- Vi har besluttet os for at lukke butikken fra og med fredag. Det indebærer, at vi ikke kommer i Lolland Kommune mere, siger Lena Løve til TV Øst.

Hun forklarer, at konkursbegæringen sker efter en tvist med Lolland Kommune, som hun hævder skylder dem penge.