Omstridt imam forsvarer udtalelser om jøder

I et interview over Facebook med Kristeligt Dagblad afviser han den omfattende kritik, som udtalelserne har udløst. Han er udsat for et komplot, mener han.

- Politikerne i den vestlige verden og medierne stopper aldrig med at angribe islam og muslimer. Deres propaganda stopper aldrig. Muslimer er de rigtige ofre, ikke andre. Vores kvinder bliver angrebet, vores moskéer bliver brændt, skriver Mundhir Abdallah blandt andet.

- Men jeg har fået bred og varm opbakning fra folk alle steder fra. Selv mange fra Danmark. De ved, at mine ord er blevet manipuleret, og de ved, at motivationen for denne kampagne er at forhindre muslimer i at kritisere Israel og de vestlige regeringer, der støtter besættelsen (af Palæstina, red.), skriver han i Facebook-samtalen med Kristeligt Dagblad.

Mundhir Abdallah kom i fokus, da Kristeligt Dagblad i sidste uge kunne fortælle, at han ved en fredagsprædiken i Masjid Al-Faruq-moskéen på Nørrebro havde opfordret til drab på jøder.

Den omstridte imam, der bor i Libanon, men har familie i Danmark, mener dog ikke, at han har et ansvar for at forhindre antisemitisme blandt muslimer.

I 2015 var Masjid Al-Faruq-moskéen, hvor Mundhir Abdallah prædikede, ellers også i søgelyset, da det kom frem, at Omar el-Hussein inden angrebet i København på Krudttønden og den jødiske synagoge havde besøgt netop denne moské. Også dengang havde en imam opfordret til drab på jøder.

- Der er intet bevis for, at han gjorde dette, fordi han kom i moskéen, skriver Mundhir Abdallah.