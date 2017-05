Omfattende reformer venter hvis regeringen skal nå i mål

Hvis den politiske vilje er der, er det ikke umuligt at nå regeringens ambitioner om at øge den danske velstand markant og sende 55.000-60.000 flere danskere ud på arbejdsmarkedet

Sådan lyder vurderingen fra Mads Lundby Hansen, cheføkonom i den liberale tænketank Cepos.

Det kunne ellers umiddelbart se svært ud.

For kigger man i planen for dansk økonomi frem til 2025, som den rene Venstre-regering fremlagde i efteråret, så er forslaget om et halvt års senere tilbagetrækning et særdeles vigtigt element.

Det ville øge beskæftigelsen med 12.000 personer. Og det danske bruttonationalprodukt ville vokse med næsten fire milliarder i 2025, lød det i den såkaldte helhedsplan.

Dengang var målet, at den danske samfundsøkonomi skulle vokse med 65 milliarder kroner.

Men da Konservative og Liberal Alliance kom med i regeringen, blev ambitionen skruet op til, at velstanden skal øges med 80 milliarder kroner.

Og selv om forslaget om senere pension nu er skrottet, så har Cepos en lang liste af forslag, der ifølge Mads Lundby Hansen tilsammen vil kunne sikre, at regeringen kan nå sit mål.

Også selv om pensionsalderen ikke røres.

- Der er en vigtig brik, der falder bort. Men hvis man kigger på velbeskrevne forslag, er der faktisk forslag, der kan øge beskæftigelsen med 100.000 personer, tilbage, siger han.

Mads Lundby Hansen peger især på, at et stop for tilgang til efterløn vil få 40.000 flere personer ind i arbejdsstyrken.

- Fra 2014-2017 er efterlønsalderen hævet med et halvt år ad gangen. Det har været en stor succes, siger han.

- For seniorerne er faktisk bare fortsat i de gode job, de havde i forvejen, hvad enten det er som lærer, sygeplejerske eller lignende.

Derudover handler forslagene fra Mads Lundby Hansen blandt andet om lavere dagpengesats, indslusningsløn til flygtninge, flad skat på 40 procent og lavere dagpenge til nyuddannede.

Og skal regeringen nå sit mål, vil det kræve, at den gennemfører en "meget, meget stor del" af de forslag, vurderer han.

- Men det kan nås, fastslår Cepos-økonomen.

Finansminister Kristian Jensen (V) vil ikke svare på, om stop for tilgang til efterløn indgår i regeringens overvejelser.

- Vi overvejer, hvordan vi kan præsentere vores 2025-plan. Der kommer svaret på mange af de her spørgsmål, siger han.

- Vores målsætning er at få skabt vækst og velstand i Danmark. At få skabt nogle flere arbejdspladser og få øget arbejdsudbuddet, siger finansministeren.