Omdiskuteret Aros-værk får lov at blive i Aarhus

Et udskældt kunstværk, hvor træer og græs er malet over med rød og hvid akrylmaling i Aarhus, får lov at blive.

Det var ham, der havde stillet forslaget om at fjerne værket, som den tyske kunstner Katharina Grosse står bag, før tid.

- Der var en enkelt socialdemokrat, som støttede forslaget. Derfor faldt det, og nu gennemfører man så kunstværket frem til 31. juli, siger han.

Gert Bjerregaard kalder værket, som kan ses i Mindeparken, for noget svineri. Han vil nu vurdere, om han opgiver sagen.

- Der er selvfølgelig den mulighed, at vi tager den fra udvalget til byrådssalen for at se, om vi kan samle et flertal imod det her, som jeg betegner som svineri og hærværk mod grønne arealer, vi har så få af i Aarhus, siger en politiske ordfører.

Det rød-hvide værk er en del af kunstmuseet Aros' udstilling "The Garden".

Og det har skabt så heftig en debat i Aarhus, at flere politikere, såvel som naturfolk og kunstneren selv har været ude at forklare sig.

Aarhus' borgmester Jacob Bundsgaard (S) inviterede derfor til debat i Mindeparken mandag aften.

- Det bedste ved at være kulturhovedstad er, at kunst og kultur kan skabe debat. Og med kunstværket i Mindeparken er der i hvert fald skabt masser af debat, skrev Jacob Bundsgaard ifølge stiften.dk på Facebook.

Aros har forsikret, at muséet får et professionelt firma til at stå for oprydningen, og at naturen i området ikke bliver påvirket.

Græsset bliver skrabet af og erstattet med nyt, og hvis de to træer i kunstværket ikke overlever, bliver de erstattet.