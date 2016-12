Ombudsmand kalder elevbortvisninger i strid med FN-konvention

Det mener Folketingets Ombudsmand. Derfor rettes en appel til Undervisningsministeriet om at sikre elevernes rettigheder ved lov.

For mange elever på privatskoler og efterskoler bortvises eller udskrives uden at blive hørt. Det er i strid med FN's børnekonventions artikel 12 om barnets ret til at blive hørt.

FN's børnekonvention ikke er gennemført ved lov i Danmark. Derfor er konventionens artikel 12 ikke bindende for privatskoler og efterskoler.

Ombudsmand Jørgen Steen Sørensen noterer sig, at Undervisningsministeriet har ført en omfattende oplysningskampagne.

Alligevel må han "konstatere, at elevernes ret til at blive hørt efter FN's børnekonvention endnu ikke respekteres fuldt ud."

- Jeg har derfor opfordret Undervisningsministeriet til at overveje lovgivning for effektivt at sikre elevernes rettigheder på dette område, siger han i en pressemeddelelse.

Efter en række konkrete klager tog ombudsmanden i 2014 spørgsmålet om manglende høring af privatskolebørn op.

Det fik ministeriet til at iværksætte en sin informationsindsats over for privat- og efterskoler i Danmark.

I foråret 2016 fandt Danmarks Evalueringsinstitut imidlertid, at mange elever på friskoler og efterskoler stadig ikke blev hørt, inden de blev udskrevet eller bortvist.

Derfor beder ombudsmanden om lovgivning på området.