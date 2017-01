Ombudsmanden stiller flere kritiske spørgsmål til Kriminalforsorgen, fordi 33 indsatte er blevet flyttet med den begrundelse, at de har forbindelse til banden Loyal to Familia. På billedet ses en butiksfacade i Tingbjerg i København. (arkivfoto).

Ombudsmand har kritiske spørgsmål om flytning af fanger

Banden Loyal to Familia har klaget over, at 33 er blevet overført til Nyborg Fængsel og Enner Mark Fængsel.

Efter en klage går Folketingets Ombudsmand nærmere ind i sagen.

For eksempel er Ombudsmanden interesseret i Kriminalforsorgens begrundelse i en række tilfælde, nemlig tilknytningen til banden.

Hvor stammer denne oplysning fra, og hvordan sikrer Kriminalforsorgen sig i øvrigt, at dens slags informationer er up-to-date, lyder et spørgsmål.

Enkelte indsatte har oplyst, at de ikke længere tilhører Loyal to Familia.

Oplysningen om Ombudsmandens initiativ kommer fra advokat Michael Juul Eriksen, der på vegne af de 33 har klaget.

- Jeg og Loyal to Familia er tilfredse med, at direktoratet nu kigges efter i sømmene, og at det tjekkes, om man systematisk har tilsidesat reglerne, siger advokaten.

Blandt andet efterlyser Folketingets Ombudsmand en forklaring på en mangel i sagsbehandlingen, når det gælder godt en tredjedel af overførslerne.

I disse tilfælde er der ikke skrevet et notat. Det kræves ellers i en bekendtgørelse. Og her står også, at notatet skal indeholde en begrundelse.

Desuden vil Ombudsmanden vide, hvad Kriminalforsorgen vil gøre for at sikre, at der i fremtiden altid laves et notat.

Selv om der som nævnt er rejst flere generelle kritiske spørgsmål, har Ombudsmanden samtidig besluttet ikke at indlede en undersøgelse af de konkrete klagesager.

Loyal to Familia så dagens lys i 2013. Nogle gange optræder medlemmerne i sorte trøjer med logo.

Banden har været aktiv i for eksempel Kokkedal, Skovlunde og på Nørrebro i København.