Ombudsmand: Offentligt ansatte må ikke tale groft om chefer

- Offentligt ansatte har vidtgående ytringsfrihed. Men sagen viser, at der er grænser, siger ombudsmand Jørgen Steen Sørensen i en pressemeddelelse.

- Ansatte må for eksempel ikke udtale sig om deres chefer i en urimelig grov form.

Ombudsmanden lægger blandt andet vægt på, at medarbejderen ikke nærmere dokumenterede sin beskyldning mod kommunaldirektøren.

Men selv om medarbejderen altså overskred sin ytringsfrihed, var kommunens håndtering af sagen heller ikke efter bogen.

Kommunen behandlede sagen som et spørgsmål om medarbejderens loyalitet over for kommunen. Det efterlader ifølge Jøren Steen Sørensen tvivl om, hvorvidt kommunen har forstået reglerne:

- Myndigheder bør ikke tale om loyalitetspligt i sammenhæng med offentligt ansattes ytringer.

- Det fører alt for let til fejl. De skal nøjes med at fokusere på, om ytringen holder sig inden for de udtrykkelige grænser, der gælder på området.

I Justitsministeriets vejledning om offentligt ansattes ytringsfrihed er det understreget, at ledelsen ikke kan pålægge de ansatte begrænsninger i ytringsfriheden ud fra et loyalitetshensyn.

Det var også et af de centrale argumenter, da ombudsmanden i juni 2016 kritiserede den tidligere forsvarschef for at true ansatte i Forsvaret med fyring, hvis de ikke rettede ind.

Forsvarschefen truede med at fyre "illoyale" ansatte, som kritiserede forsvarsledelsen på sociale medier.

Diskussionen om offentligt ansattes ytringsfrihed har været tiltagende de seneste år. Flere fagforbund advarer mod, at ledelsen i flere tilfælde lægger pres på de ansatte.