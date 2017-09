Olieudslip i havnen i Aabenraa er inddæmmet

Ifølge politiet er der tale om et større udslip af dieselolie. Man fik meldingen om forureningen lidt før klokken 12. Med ved 14-tiden lyder det, at forureningen er inddæmmet ved hjælp af en flydespærring.

Der er torsdag sket et udslip af olie i havnen i Aabenraa, og efter et par timer er det lykkedes at inddæmme olien.

Umiddelbart kunne jv.dk berette, at der i området var en kraftig lugt af olie, og myndighederne brugte en drone for at skabe sig et overblik over situationen.

13 mand, seks køretøjer og en båd sendte Beredskabsstyrelsen til Aabenraa for at deltage i indsatsen, oplyser styrelsen på Twitter.

Størrelsen af udslippet er torsdag eftermiddag ikke kendt, lyder det fra politiet i en pressemeddelelse.

Myndighederne har besluttet, at den bedste løsning er at lade olien fordampe i stedet for at benytte kemikalier, som vil belaste havmiljøet yderligere.

Muligvis er fugle blevet indsmurt i dieselolien. Hvis borgere finder skadede fugle, skal de kontakte Naturstyrelsen, oplyser Syd- og Sønderjyllands Politi.