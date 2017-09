Olieudslip: Myndighederne koncentrerer sig om havnebassin

I stedet koncentrerer myndighederne sig om at få suget den omfattende mængde dieselolie op fra havnebassinet.

Udslippet skete, da der skulle flyttes dieselolie fra to lagertanke til en tredje tank. Det forklarede Dan-Balt Tank Lager A/S fredag aften.

Ved flytningen skete der et overløb til et opsamlingskar, der havde direkte udløb til havnen i Aabenraa. Dermed løb olie ud i havnen, lyder det.

Hardy Olsen fra Dan-Balt har oplyst, at virksomheden har arbejdet tæt sammen med myndighederne om udslippet.

- Vi er uendeligt kede af, at dette kunne ske. Vi har nu overblik over og styr på situationen. Alle påbud vil naturligvis blive overholdt, udtalte han fredag aften i en skriftlig meddelelse.

Politiet har tidligere oplyst, at udslippet omfattede omkring 200.000 liter olie.

Ifølge Dan-Balt er der dog kun tale om 60.000 liter, der slap ud. Det skyldes, at meget af olien nåede at blive pumpet op, inden den løb ud i vandet.

Hardy Olsen fortæller, at Dan-Balt nu "arbejder med en revidering af de interne procedurer for at sikre, at sådan et udslip aldrig kan finde sted igen".

Omkring seks til syv fugle er blevet aflivet, da de er blevet skadet af dieselolien.