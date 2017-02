Transport-, bygnings- og boligminister Ole Birk Olesen (LA) er torsdag indkaldt af Socialdemokratiet til et omstridt samråd, der kritiseres for at være politisk drilleri og spild af tid, fordi det handler om syv år gamle udtalelser fra den liberale politiker. Arkivfoto.

Ole Birk tager afstand fra store dele af omstridt indlæg

Ole Birk Olesen mener ikke, at et ældre debatindlæg om kvinder har nogen relevans for hans virke som minister.

Socialdemokratiet frygter, at det kvindesyn, transportministeren gav udtryk for i debatindlægget i 2010, vil få betydning, når han skal udnævne medlemmer af bestyrelser, råd og nævn på hans ressort.

Sådan lyder en del af forklaringen fra transportminister Ole Birk Olesen (LA), der torsdag er kaldt i et meget omtalt og omstridt samråd af Socialdemokratiet om et syv år gammelt debatindlæg.

Men det skal de ikke frygte, lyder det fra ministeren.

- Jeg har altid ment - både i 2010 og i dag - at vi skal møde og behandle hinanden som individer, siger Ole Birk Olesen under samrådet.

- Mens jeg skrev, tænkte jeg, at det skulle være et indlæg, der ikke bare var at stikke tungen ud ad vinduet.

Ole Birk Olesen ville med egne ord "vende det troldspejl, som mænd så ofte udsættes for, mod kvinder":

- Jeg tænkte, at jeg kunne tillade mig det, fordi det ikke var forskelligt fra, hvad mænd udsættes for.

- Jeg tænkte også, at jeg kunne gøre det, fordi jeg ikke var politiker, og fordi mit indlæg derfor ikke ville blive forstået, som at jeg dermed ville gøre noget politisk.

I indlægget skrev Ole Birk Olesen syv anklager, som han selv kaldte grove generaliseringer. Blandt andet beskyldte han kvinder for "grundlæggende at være uden moral og ære".

En formulering, han på samrådet tager afstand fra:

- Det var en dum og forkert formulering, som jeg ikke står for eller går ind for. Det bunder i, at jeg på det tidspunkt overdrev forskellene på kønnene.

Ministeren vil gerne "tage afstand til store dele" af indlægget.

- Jeg mener stadig, at der gennemsnitligt er visse forskelle på mænd og kvinder. Men jeg mener ikke, at kvinder er uden moral og ære.

Ministeren betoner, at han altid har stemt personligt på kvinder - og at han er en "moderne mand, der er enormt glad for kvinder" - og ikke kvindefjendsk, som han er blevet beskyldt for:

- Det ærgrer mig rigtig meget, at jeg i 2010 skrev en tekst, som giver usaglige mennesker grundlag for at påstå det om mig.

Op til samrådet har flere politikere og meningsdannere fremsat kritik.

Finansminister Kristian Jensen (V) har kaldt det "politisk drilleri på laveste niveau", og partifællen Jakob Engel-Schmidt har fundet på ordspillet "åbent skamråd".

Men transportordfører Rasmus Prehn (S), der har indkaldt til samrådet, mener, at det er "kernen af, hvad et samråd er":

- At vi som folkevalgte kontrollerer den udøvende magt og holder den op på, hvad den har sagt og skrevet.

S-ordføreren afslutter samrådet med at takke ministeren for at tage afstand fra det generaliserende indlæg.