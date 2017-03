Send til din ven. X Artiklen: Ole Birk nægter at have tilbageholdt postoplysninger Modtagerens email * : Din e-mail * : Dit navn * : Evt. kommentar: *) skal udfyldes.

Ole Birk nægter at have tilbageholdt postoplysninger

Transportminister Ole Birk Olesen mener, at ordførerne er blevet underrettet om planen for at redde PostNord.

Danmark - 01. marts 2017 kl. 13:55 Af Ritzau Kontakt redaktionen: sndk@sn.dk

Ordførerne i forligskredsen bag postforliget har været fuldt underrettet om de økonomiske udfordringer i PostNord og den fremtidige plan for virksomheden. Det siger transportminister Ole Birk Olesen (LA) i en pressemeddelelse. Udmeldingen kommer i kølvandet på, at Socialdemokratiet og Dansk Folkeparti har beskyldt ministeren for at have tilbageholdt oplysninger.

- Ordførerne er gennem hele forløbet om PostNords alvorlige økonomiske udfordringer blevet grundigt orienteret om problemerne og de mulige løsninger, siger Ole Birk Olesen. - Dette er sket i takt med, at de er blevet yderligere afklaret i PostNord og i mit ministerium. Det gælder også planen for virksomhedens fremtid, som vi nu er ved at kvalitetssikre og drøfte PostNord og de svenske medejere. Ifølge PostNord orienterede virksomheden allerede i efteråret 2016 ejerne om en helhedsplan, som skulle få virksomheden på rette køl. Ordførerne fra S og DF mener imidlertid, at de i forligskredsen først blev orienteret om planen for virksomheden 9. februar i år.