Ole Birk beskyldt for at tilbageholde post-oplysninger

S mener, at Ole Birk Olesen har begået et kæmpe tillidsbrud. Ifølge S og DF har han tilbageholdt oplysninger.

Ifølge PostNord orienterede virksomheden allerede i efteråret 2016 ejerne om en helhedsplan, som skulle få virksomheden på rette køl.

- Vi blev orienteret om den plan 9. februar. Det vil sige, at ministeren har siddet på de oplysninger i mere end to måneder og fra sin tiltrædelse allerede er klar over, at der er brug for en plan, siger Christian Rabjerg.

PostNords helhedsplan indeholder blandt andet en helt ny produktionsmodel. Ifølge PostNord er modellen sammen med vurderingen af de økonomiske konsekvenser blevet fremlagt for ejerne i efteråret.

Politiken skrev tirsdag morgen, at PostNord mangler fire milliarder til at omstille sig. Omstillingen er især dyr, fordi mange af PostNords medarbejdere er ansat på særlige vilkår og har krav på tre års løn, når de er blevet opsagt.

Det at PostNord er i så store problemer, burde ministeren have orienteret forligskredsen om tidligere, mener Christian Rabjerg.

Han opfordrer ministeren til omgående at indkalde forligskredsen.

- Det er ikke alene et kæmpe tillidsbrud. Det er selvfølgelig stærkt uhensigtsmæssigt, at han har siddet på de oplysninger.

Socialdemokratiet bliver bakket op af DF's postordfører, Henrik Brodersen, der kræver en redegørelse.

- Det ser underligt ud. Hvis vi skal have et samarbejde, er vi nødt til at have de samme forudsætninger.

- Det kan være, at der er en god forklaring. Men der har været forbavsende og larmende tavshed, siger han.

Transportministeren indkaldte i sidste uge partierne bag postforliget til et krisemøde om PostNord. Det skete efter, PostNord i begyndelsen af februar fremlagde et regnskab, der viste, at milliarderne fossede ud.