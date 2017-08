Østjysk revisor dømmes for fusk og fratages sin bestalling

Desuden skal revisoren betale en bøde på én million kroner.

Revisoren har under sagens behandling ved Retten i Horsens erkendt medvirken til skattesvig.

Han har også erkendt bedrageri ved at bruge penge, der var givet som investeringer i et EU-projekt om økologiske fødevarer til betaling for narko.

- Jeg var presset og havde brug for 50.000 kroner for at komme ud af et mellemværende, forklarede den tiltalte i retten.

Sidste år blev han ved Retten i Randers idømt to et halvt års fængsel for besiddelse af et kilo narko.

Landsretten så med mildere øjne på det og nedsatte straffen til to år og tre måneders fængsel.

Denne dom afsoner revisoren for tiden. Og nu skal der altså lægges seks måneder til for overtrædelse af skatte- og momslovgivningen.

Revisoren var indtil slutningen af 2012 ansat i et aarhusiansk revisionsfirma, og derefter blev han selvstændig revisor.

Sagen om snyd med moms og skat begyndte at rulle, da hans tidligere arbejdsgiver kontaktede Skat i 2013.

Herefter begyndte en omfattende efterforskning, der har blotlagt fiktive fakturaer, falske underskrifter og skuffeselskaber, der skulle skaffe klienter et større skattefradrag.

Hans klienter har tilsyneladende ikke været vidende om, at den kreative revisor bevægede sig på den forkerte side af loven.

I hvert fald er der kun rejst straffesag mod revisoren.

Skat har dog efterfølgende søgt at kradse de manglende skatte- og momsindtægter ind fra revisorens klienter.

Specialanklager Maja Fugl, Sydøstjyllands Politi, kalder dommen for "passende".

- Revisoren er dømt stort set efter anklageskriftet, på nær enkelte forhold, som han er frifundet for.

Revisoren er frakendt bestallingen indtil videre, men kan efter fem år søge retten om lov til at generhverve den.

Bøden på 1.075.000 kroner svarer til det beløb, som han har unddraget statskassen i skatte- og momsindtægter.

Revisorens forsvarer, Berit Ernst, siger, at man umiddelbart er tilfreds med dommen.

Sammen med sin klient vil hun nu nærlæse den med henblik på en vurdering af, om den skal ankes til landsretten.