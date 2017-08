Østjysk bilforhandler skal betale bøde for hvidvask

Grænsen er fastsat for at forhindre, at kriminelle kan vaske sorte penge hvide uden at efterlade sig et transaktionsspor.

Tørring Auto modtog eksempelvis 17.200 euro svarende til 126.546 kroner fra en tysk kunde, der i juni 2015 købe en Saab, en Nissan Micra og en Kia Ceed.

I en anden handel modtog bilforhandleren 51.495 kroner for en Mercedes-Benz CLS 350, som han solgte sommeren 2015.

Tørring Auto frifindes dog for et af forholdene, der lå lige på grænsen.

Her havde firmaet modtaget kontant betaling på 50.030 kroner for en brugt Audi A3.

Direktør Lars Madsen fra Tørring Auto sagde under retsmødet, at firmaet handlede i god tro, men ikke havde været tilstrækkelig opmærksom på reglerne.

Han sagde også, at han anså en overskridelse på 30 kroner i et af forholdene for en "bagatel".

Og den del af anklagen er dommeren altså enig med ham i.

Men bilforhandleren dømmes for de øvrige handler, og han skal ud over bøden betale sagens omkostninger.

Det er langt fra første gang, at en bilforhandler dømmes efter loven om hvidvask.

En opgørelse, som DR-programmet Efterforskerne har lavet, viser, at brugtvognsforhandlere topper listen over modtagere af bøder for brud på hvidvaskloven.

Ud af 19 betalte bøder fra 2014 til 2016 er 10 gået til brugtvognsforhandlere.