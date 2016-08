Regeringen lægger op til, at motorvejen E45 skal have tre spor i stedet for to fra Aarhus til Skanderborg. (Arkivfoto)

Østjyder kræver flere spor på E45 fra Randers til Vejle

Derfor glæder det østjyske borgmestre, at regeringen vil bruge penge på at udvide E45.

Hverdagen bliver lettere for borgere og virksomheder, når der kommer tre spor i stedet for to på motorvejen mellem Aarhus og Skanderborg.

Han mener dog, at motorvejen bør blive udvidet helt fra Randers til Vejle.

- Denne del vil vi hurtigst muligt gå i dialog med regeringen om med henblik på at få vedtaget en aftale, skriver borgmesteren, der er formand for Business Region Aarhus, en sammenslutning af 12 østjyske kommuner.

Ifølge Jyllands-Posten vil regeringen i sit finanslovsudspil foreslå, at motorvejen får et ekstra spor mellem Aarhus og Skanderborg. Det skal ske ved at lave et ekstra spor i hver retning i den nuværende midterrabat, som er 12 meter bred.

Dermed undgår staten at skulle ekspropriere eller opkøbe jord. Transportminister Hans Christian Schmidt (V) forventer, at motorvejen vil være udvidet inden for tre til fire år.

De hyppige køer på E45 generer i dag både pendlere og virksomheder, der transporterer varer på motorvejen. Derfor forventer Jørgen Gaarde, at flere spor vil skabe vækst i Østjylland. Han håber desuden, at der vil komme færre færdselsuheld.

- Via tal fra Vejdirektoratet ved vi, at antallet af ulykker og harmonikasammenstød falder, når antallet af spor udvides fra to til tre i hver retning, skriver han.

Business Region Aarhus er en sammenslutning af Favrskov, Hedensted, Horsens, Norddjurs, Odder, Randers, Samsø, Silkeborg, Skanderborg, Syddjurs, Viborg og Aarhus Kommune.

Sammenslutningen arbejder på at gøre regionen mere attraktiv for borgere og turister. Et af målene har været at få tre spor på E45.

Ifølge kommunerne er trafikken på E45 steget med 75 procent siden 2000 på de strækninger, hvor der er mest trafik. Antallet af biler stiger med fem procent om året på visse strækninger.