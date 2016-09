En ny analyse viser, at knap halvdelen af de 47.000 personer, der befinder sig i Danmark og arbejder fuld tid, arbejder med "andet manuelt arbejde", der ikke kræver særlige forudsætninger. Det er uholdbart at hente arbejdskraft i udlandet, når der er danske ledige uden job, mener beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V).

Østeuropæere tager mange ufaglærte job i Danmark

Undersøgelsen viser også, at 10 procent af østeuropæerne har et arbejde, der forudsætter viden op højeste niveau inden for et område.

Det viser en analyse fra Styrelsen for Arbejdsmarked og Rekruttering under Beskæftigelsesministeriet, der for første gang har kortlagt, hvilke jobfunktioner østeuropæerne er ansat i, skriver Jyllands-Posten

Siden 2009 er antallet af østeuropæere fordoblet til knap 47.000 såkaldte fuldtidspersoner i Danmark.

Ifølge beskæftigelsesminister Jørn Neergaard Larsen (V) er det uholdbart for Danmark at hente arbejdskraft fra udlandet, hvis tusindvis af danskere uden arbejde kunne udføre det.

- Det er tal, som er afslørende for, hvor nødvendigt det er, at vi sadler om, og hvor nødvendigt det er, at vi får mennesker, der bor i Danmark, til at tage de job, der nu engang er i Danmark, også selv om de ikke betragter det som de ideelle job

- Vi kan ikke tåle at fastholde voksne mennesker på offentlig forsørgelse, samtidig med at vi importerer tusinder af mennesker til at tage disse job, som ikke kræver særskilte faglige kompetencer, siger ministeren til Jyllands-Posten.

Han tilføjer, at sigtet med kontanthjælpsloftet og 225-timers reglen samt udspillet til en ny jobreform netop er at øge motivationen hos danske ledige til at tage de lavtlønsjob, som i dag går til personer fra f.eks. Polen og Rumænien.

Men spørger man Lars Andersen, direktør i Arbejderbevægelsens Erhvervsråd (AE), er han langt fra enig med ministeren.

- Arbejdsgiverne er sikre på at få østarbejdere til den absolut laveste løn og ovenikøbet nogle gange under. Deres liv er ikke andet end at arbejde, imens de er her, og i modsætning til de danske ledige har de ikke noget familie at skulle tage hensyn til, siger Lars Andersen til Jylland-Posten.