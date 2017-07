Ørestad bliver hjemsted for muligt lægemiddelagentur

- For at sikre os at København kan levere fra den første dag, har den danske regering besluttet at leje en ny, moderne og bæredygtig bygning, der møder alle EMA's krav.

I et nyt reklamefremstød fortæller statsminister Lars Løkke Rasmussen (V), at man har lagt sig fast på en eventuel placering af Det europæiske lægemiddelagentur (EMA).

- Det heder Copenhagen Towers og står klar til EMA, siger statsminister Lars Løkke Rasmussen (V) i en video, der skal promovere det danske bud.

Copenhagen Towers er en del af komplekset ved Crowne Plaza-hotellet i Ørestad og har tidligere været nævnt som regeringens favorit til at huse agenturet.

EMA skal ligesom den europæiske bankmyndighed (EBA) flyttes ud af London som konsekvens af brexit

Stort set alle europæiske lande - herunder Danmark - ønsker at tiltrække mindst ét af de to agenturer, og frem mod 31. juli kan de indsende deres ansøgninger om at huse agenturerne til EU-Kommissionen.

I den kamp slår Danmark sig særligt på, at man har en færdig pakke, der betyder, at EMA stort set vil kunne fungere fra den dag, det bliver flyttet.

Myndighederne har vurderet, at man ikke vil kunne have et nybyggeri færdig tids nok.

Derfor har man valgt de nybyggede Copenhagen Towers, hvor kun mindre ting vil skulle ændres.

Aftalen med ejeren af Copenhagen Towers, den danske investeringsfond Solstra Capital, går på, at myndighederne har reserveret bygningerne.

Den danske stat vil skulle leje bygningerne, hvis en overtalelse bliver aktuel.

Detaljerne omkring aftalen vil Udenrigsministeriet ikke oplyse.

Med EMA følger omkring 900 arbejdspladser.

Agenturet kræver 27.000 kvadratmeter kontorplads.