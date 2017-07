Økonom: Stigende omkostninger er årsagen til huslejeboom

Hvis du er dansker og lejer en lejlighed, er din husleje steget med 30 procent over de seneste ti år.

Ifølge Jesper Larsen, der er cheføkonom hos Lejernes Landsorganisation, skal årsagerne til den stigende husleje findes i øget omkostninger.

- Husleje i Danmark styres af de omkostninger, der er ved at drive ejendommen.

- En række af omkostningerne er steget mere end forbrugerpriserne, derfor stiger huslejer også mere, siger han.

Jesper Larsen peger blandt andet på, at stigende afgifter er med til at presse omkostningerne for udlejerne op.

Han mener dog også, at en del af huslejestigninger kan skyldes, at lejerne på det private boligmarked ikke er gode nok til at gøre indvendinger, når udlejeren varsler stigninger.

- Lejerne skal være mere opmærksomme på, hvad det er for nogle stigninger, de får.

- De kan klage til udlejeren eller huslejenævnet, hvis de synes, stigninger er for store, og på den måde få det reguleret, siger Jesper Larsen.