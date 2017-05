Økonom: Mindre benzin til opsving uden pensionsfremrykning

Dels betyder det, at staten ikke sparer penge på udbetalinger til folkepensionister, der lever længere og længere.

Regeringen opgav søndag at fremrykke en hævning af pensionsalderen. Det får først og fremmest to betydninger for dansk økonomi, vurderer cheføkonom hos Danske Bank, Las Olsen.

Dels betyder det, at erhvervslivet må afsøge andre jagtmarker efter den arbejdskraft, som man efterlyser.

- Så er der færre penge til andre ting, man gerne vil, såsom bruge flere penge på andre offentlige ydelser eller sætte skatten ned, siger Las Olsen.

- Det betyder også, at så er der mindre arbejdskraft til rådighed fra den kant. Det betyder, at et eventuelt fremtidigt opsving kan løbe kortere tid, før der mangler arbejdskraft.

Hvis Christiansborgs partier ønsker at skaffe arbejdskraft på anden vis, skal søgelyset rettes andre steder hen.

- Så er der indvandring eller at få folk på andre former for overførselsindkomst ud på arbejdsmarkedet, siger Las Olsen.

- Det kan være studerende, der bliver hurtigere færdig. Eller hvis man kan gøre folk, der i dag er på førtidspension eller på anden måde er syge, hurtigere raske. Det er jo så alternativerne.