Øer slås om tilskud til lavere færgebilletter

Det vækker vrede på både Læsø og Fanø, at Sammenslutningen af Danske Småøer har henvendt sig til politikerne på Christiansborg for at få en større del af et milliontilskud til færgebilletter.

- Småøerne har lavet et bagholdsangreb på de andre øer, fordi de er utilfredse med fordelingen, siger Erik Nørreby.

- I stedet for at rette henvendelse til os, så vi i fællesskab kunne forsøge at få flere penge til området, har de lavet et oplæg, hvor der skal tages penge fra os andre.

Læsøs borgmester, Tobias Birch Johansen (V), mener, at de små øer bryder det samarbejde, der indtil nu har sikret statspenge til at sænke færgetaksterne.

- Det er virkelig skuffende. Og jeg forstår slet ikke, hvor de vil hen, siger han.

Selv om Fanø og Læsø af mange danskere sikkert opfattes som små øer, så er de i denne sammenhæng blandt de større. De er nemlig selvstændige kommuner, ligesom Samsø og Ærø.

Det, der kaldes småøer - som Omø, Orø og Strynø - hører ind under andre kommuner.

Dorthe Winther, der er formand for Sammenslutningen af Danske Småøer, siger, det ikke har været hensigten at gå bag om ryggen på nogen. Men sammenslutningen mener, at pengene fordeles skævt.

- Konsekvensen er, at ikke alle kommer i gang med landevejsprincippet med det samme. Det er nu, der er fokus på det. Det er nu, man kan hive folk til øerne, siger hun.

- Vores hensigt har ikke været at gå bag om ryggen på økommunerne, understreger Dorthe Winther.

Tobias Birch Johansen mener, at småøernes problemer med færgebilletter bunder i de forhold, de har til de kommuner, de hører ind under. De små øer har i mange år fået mere støtte end økommunerne, mener han.

- Nu vil de have endnu mere. Det er klart, at man ikke kan få noget to gange. Det er det, de skal forstå, siger han.

- Jeg er virkelig ærgerlig over, at de går ud og tror, at de skal kæmpe deres egen kamp imod os. Det er unfair. Og det er rigtigt ærgerligt, hvis vores fælles samarbejde går i stå nu.

- For det her havde 100 procent sikkert ikke lykkedes, hvis vi ikke havde stået sammen, siger Læsø-borgmesteren.

Meningen med tilskuddet til færgedriften er, at billetpriserne gradvist skal sænkes så meget, at det kommer til at koste det samme at sejle med færge, som det ville koste at køre en tilsvarende strækning i bil.

Det princip kaldes landevejsprincippet eller trafikal ligestilling.

Fra 2019 er det hensigten, at der skal være råd til at indføre det i alle årets måneder, bortset fra den absolutte højsæson i skolernes sommerferie. Men øerne mener ikke, at de er i mål endnu.

- Hvis vi så begynder at bekæmpe hinanden indbyrdes, er det ikke noget, der fremmer vores fælles sag, siger Erik Nørreby fra Fanø.