Odense dømmes for at skjule oplysninger for grundejere

Køberne fik intet at vide om planerne om en ringvej, som ville have gjort flere af grundene usælgelige.

Den usædvanlige sag har været behandlet som et såkaldt gruppesøgsmål af Retten i Odense.

Og sagsøgerne har fået medhold i påstanden om, at kommunen tilsidesatte sin loyale oplysningspligt for cirka to tredjedele af de ejendomme, som sagen drejer sig om.

Dommen går ud på, at kommunen skal anerkende at være erstatningsansvarlig for de tab, som grundejerne har lidt.

Sagsøgerne, der har optrådt under navnet Foreningen Ring 3 Sagen, har anslået, at opgøret drejer sig om mellem 10 og 20 millioner kroner.

Salget af byggegrunde fandt sted fra december 2009 til november 2011.

Odense Kommune skal i sagsomkostninger betale sagsøgerne 550.000 kroner.

Kommunen dømmes for så vidt angår grunde som ligger på Bækkelunds Have 1-28 og et par grunde på Sukkeræble Have.

Derimod frifindes kommunen for grunde på Bækkelunds Have 32-49.