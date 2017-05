Odense Kommune sendte alkoholiker i praktik på værtshus

Jan Evers, der har et mangeårigt alkoholmisbrug, blev af jobcentret i Odense Kommune sendt i et 13 uger langt udviklingsforløb på et værtshus, hvor han skulle servere øl.

Odense Kommune vil ikke udtale sig om Jan Evers' tilfælde.

- Jeg vil ikke kommentere den konkrete sag, men kun sige, at praktikken er sket i samarbejde med borgeren, da Odense Kommune ikke sender folk ud i tvungen praktik, siger, Søren Thorsager, der er rehabiliteringschef i Beskæftigelses- og Socialforvaltningen i Odense Kommune, til TV2 Fyn.

Jan Evers gav udtryk over for sin sagsbehandler om, at han ikke ønskede at skulle i praktik et sted, hvor der serveres alkohol, fortæller han til TV2 Fyn.

Han har flere skader som følge af sit langvarige alkoholmisbrug, blandt andet skrumpelever, nervebetændelse og skrumpning af store- og lillehjernen.

Rehabiliteringschef Søren Thorsager er overordnet set enig i, at det ikke er meningen, at borgere skal i et udviklingsforløb et sted, hvor de risikerer at blive syge.

- Det giver ingen mening at sende borgere ud i praktik, som de bliver syge af. Det gælder i denne sag og alle andre sager.

- Vores opgave er at finde ud af, hvad man kan bidrage med på arbejdsmarkedet og få det prøvet af, siger Søren Thorsager til TV2 Fyn.

Jan Evers har tidligere drukket omkring 30 øl om dagen. Han har været tørlagt tidligere, men er begyndt at drikke igen. I dag drikker han omkring seks øl om dagen.