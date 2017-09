Odense Kommune graver dybt i sag om muligt embedsmisbrug

Mere end 85 byggesager skal gennemgås, og 25 personer skal interviewes for at komme til bunds i en sag om muligt embedsmisbrug i Odense Kommunes By- og Kulturforvaltning.

Direktør Anne Velling har besluttet at bruge i omegnen af 800.000 kroner på at få et advokatfirma til at undersøge sagen, hvor tre medarbejdere er mistænkt for urent trav i behandlingen af byggetilladelser.