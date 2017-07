OW Bunker-direktør anklages for fusk for 800 millioner

Statsadvokaten for Særlig Økonomisk og International Kriminalitet (Søik) rejser tiltale mod en tidligere direktør for et datterselskab i OW Bunker for mandatsvig for 800 millioner kroner.

Det drejer sig om en tidligere direktør for et datterselskab i Singapore i OW Bunker-koncernen. Direktøren er dansk statsborger.

- Der er tale om et stort børsnoteret selskab, der meget pludseligt og uforudset går konkurs, og det har haft store konsekvenser for mange mennesker.

- Derfor har det været vigtigt at få klarlagt, om der var grundlag for at gøre et strafferetligt ansvar gældende mod nogen, siger vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen i pressemeddelelsen.

Han tilføjer, at bagmandspolitiet efter OW Bunkers konkurs i 2014 har efterforsket forholdene i og omkring koncernen.

Det er på baggrund af den omfattende efterforskning, at der nu er rejst tiltale mod en tidligere direktør for et datterselskab i Singapore.

- Søik har ligeledes på baggrund af efterforskningen besluttet, at der ikke er grundlag for at indlede strafferetlig forfølgning mod ledelsen eller andre fra det danske moderselskab OW Bunker A/S, siger vicestatsadvokat Niels Vejlby Hansen.

Anklagen handler om datterselskabets kreditgivning til et singaporeansk selskab. Ifølge anklageskriftet var der tale om en kreditgivning, som lå uden for direktørens mandat.

Tiltalen går på, at det over en periode på cirka halvandet år løb op i mere end 800 millioner kroner.

Sagen kommer til at køre ved Retten i Aalborg. Den er endnu ikke berammet.