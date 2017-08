OVERBLIK: Ubådssagen fra forsvinden til makabert lig-fund

Efterforskningsleder Jens Møller siger på et pressemøde mandag aften, at det er for tidligt at sige, om det drejer sig om den svenske journalist Kim Wall, der sidst blev set, da hun forrige torsdag tog på researchtur med en privatbygget dansk ubåd.

Både dansk og svensk politi har hen over weekenden søgt efter Kim Wall med skibe og helikopter - blandt andet i det område, hvor torsoen er fundet.

Sagen begyndte med en storstilet eftersøgning og fængsling af ubådsejeren Peter Madsen, kaldet "Raket-Madsen". Han har til politiet og ved grundlovsforhøret forklaret, at der skete en ulykke om bord på ubåden, der førte til Kim Walls død.

Her er et overblik over forløbet:

Torsdag 10. august:

Omkring klokken 19 sejler den 30-årige svenske journalist Kim Wall sammen med Peter Madsen ud fra Refshaleøen i ubåden "UC3 Nautilus". Vidner ser kvinden og ubådsejeren stå sammen i ubådens tårn.

Omkring klokken 22.30: Peter Madsen har i første omgang oplyst, at det er omkring dette tidspunkt, at han satte kvinden af ved restaurant Halvandet på Refshaleøen i København. Siden er det kommet frem, at han til politiet og ved grundlovsforhør har ændret forklaring.

Fredag 11. august:

Omkring klokken 02.30 kontakter kvindens kæreste Forsvarets søredningstjeneste, JRCC, efter at hun ikke er vendt tilbage fra prøvesejladsen. Man forsøger at finde og få kontakt til ubåden i løbet af formiddagen.

Klokken 10.30 er der radiokontakt med ubåden, der befinder sig i Køge Bugt. Ejeren forklarer, at ubåden har tekniske problemer, men at der ikke er tilskadekomne. Ubåden sætter kurs mod havn.

Omkring klokken 11 begynder ubåden at synke, og Peter Madsen springer i havet. Han bliver reddet af en privat motorbåd, der sejler ham i land. Da han ankommer til Dragør, forklarer han, at der var problemer med ubådens ene ballasttank, og at den sank, da han forsøgte at løse problemet.

Klokken 11.36 bliver Peter Madsen anholdt og kørt til politiets Station City på Halmtorvet i København til søforhør. Politiet melder efterfølgende ud, at de vil sende dykkere ned til ubåden.

Klokken 17.44 udsender Københavns Politi en pressemeddelelse om, at ubådsejeren er anholdt og sigtet for drab på den svenske kvinde.

Lørdag 12. august:

Kort før klokken 10 begynder bjærgningen af ubåden.

Klokken 10 bliver ubådsejeren stillet for en dommer i Københavns Byret. Det foregår bag lukkede døre af hensyn til Kim Walls pårørende og politiets efterforskning.

Klokken 16.45 afsiger dommer Kari Sørensen kendelse. Peter Madsen bliver varetægtsfængslet, men ikke for drab. Bag de lukkede døre har han afgivet forklaring, og anklager Louise Nielsen har rejst en underordnet sigtelse om uagtsomt manddrab.

Søndag 13. august:

Omkring klokken 02.30 bliver ubåden bragt i land.

Klokken 11.30 fortæller vicepolitiinspektør Jens Møller på et pressemøde, at der ikke er fundet personer eller lig i ubåden. Den betragtes stadig som et muligt gerningssted, og Jens Møller siger, at det ser ud til, at ubåden er gået ned som følge af en bevidst handling.

Mandag 14. august:

Eftersøgningen efter den forsvundne Kim Wall fortsætter. Det sker fra luften med fly fra Flyverhjemmeværnet.

Mandag 21. august:

Mandag eftermiddag finder politiet en torso i vandet ved Amager. Det er en mandlig cyklist, der opdager liget uden hoved, arme og ben i vandkanten.

På et pressemøde på Københavns Politigård mandag aften giver efterforskningsleder Jens Møller over for danske og svenske medier en kort orientering om fundet.

Han oplyser, at det ikke kan bekræftes, om det er liget af den svenske journalist Kim Wall, der er fundet.

Eftersøgningen i farvandet fortsætter. Blandt andet leder man efter resten af liget.

Tidligere mandag blev dele af dørlukningen fra grundlovsforhøret 12. august ophævet på baggrund af en henvendelse fra anklagemyndigheden og sagens forsvarer.

I en pressemeddelelse fra Københavns Politi fremgår det, at Peter Madsen til politiet og ved grundlovsforhøret har forklaret, at der skete en ulykke om bord på ubåden. Det førte til Kim Walls død, og han har efterfølgende skaffet sig af med liget til søs på et ikke nærmere angivet sted i Køge Bugt.

Af pressemeddelelsen fra politiet fremgår, at Peter Madsen "har begravet hende til søs", men det er ikke angivet, hvordan det skulle have fundet sted.

Københavns Politi opretholder sigtelsen for drab.

Peter Madsen nægter sig skyldig i sigtelsen.

De danske og svenske søfartsmyndigheder har udarbejdet et overblik over ubådens sejlrute i Køge Bugt og Øresund. Der blev i fredags foretaget dyk på ruten, og indsatsen fortsætter mandag.

Kilder: Ritzau, jp.dk, eb.dk, TT, tv2.dk og Københavns Politi.