Fire mænd er tiltalt for medvirken til terror. Sagen kører ved Københavns Byret, hvor sikkerhedsopbuddet under hele sagen har været højt. Arkivfoto.

OVERBLIK: Terrorsagen mod fire formodede hjælpere

Fire mænd er i Københavns Byret tiltalt for medvirken til terror. Her er anklagerne mod dem.

* LE, 21 år: Tiltalt for medvirken til terrorisme ved i forening med de andre tiltalte at tilskynde Omar el-Hussein til at begå angrebet ved synagogen.

Fire mænd er ved Københavns Byret tiltalt for medvirken til terror i København. Mændene er ifølge anklagemyndigheden medansvarlige for Omar el-Husseins drab og drabsforsøg ved synagogen i Krystalgade i februar i fjor. De nægter sig skyldige.

Tilskyndelsen bestod blandt andet i overdragelse af en skuldertaske og noget ammunition samt ved at have betalt for el-Husseins brug af en computer på en internetcafé.

LE er desuden tiltalt for sammen med el-Hussein og den tiltalte BH at have bortskaffet den M95-riffel, som el-Hussein brugte ved angrebet mod Krudttønden tidligere samme dag.

Ifølge anklageskriftet er der tale om bortskaffelse af bevismateriale og for overtrædelse af våbenloven under særligt skærpende omstændigheder.

* BH, 26 år: Tiltalt for medvirken til terrorisme og bortskaffelse af M95-riffel på samme måde som LE.

* MR, 32 år: Tiltalt for medvirken til terrorisme på samme måde som de øvrige og derudover tiltalt for simpel overtrædelse af våbenloven ved at have været i besiddelse af 57 stykker 7,5- og 9-millimeter-ammunition, da han blev anholdt 19. marts 2015.

* IA, 23 år: Tiltalt for medvirken til terrorisme på samme måde som LE, BH og MR.

Københavns Byret afsiger kendelse om skyldsspørgsmålet den 27. september.