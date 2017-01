Artiklen: OVERBLIK: Offentligt ansatte mistænkt for bestikkelse

Den såkaldte Atea-bestikkelsessag er vokset og vokset siden sommeren 2015. Få et overblik her.

Dusinvis af offentligt ansatte er mistænkt for at have modtaget bestikkelse fra it-leverandøren Atea. Tirsdag er der faldet dom i den femte sag i komplekset. Her er de vigtigste oplysninger i sagen.

* Sagen opstod efter en udbudskrig mellem Atea og 3A-it. Atea orienterede efterfølgende udbyderen, Region Sjælland, om en mistanke om urent trav. Det fik regionen til at melde sagen til politiet.

* Denne del af sagen drejer sig blandt andet om en Formel 1-rejse til Dubai til en værdi på over 400.000 kroner, som angiveligt skulle have fungeret som bestikkelse.

* Efterforskningen af sagen førte efterfølgende til en række nye mistanker mod offentligt ansatte. 31 personer bliver sigtet i sagen for overtrædelse af straffelovens paragraffer om bestikkelse.

* Paragrafferne forbyder offentligt ansatte at modtage penge, gaver eller andre fordele. Det er også forbudt at give gaverne. Formålet er at beskytte tilliden til de offentlige myndigheder.

* Dog er det tilladt at modtage såkaldte taknemmelighedsgaver - for eksempel en æske chokolade fra pårørende på et plejehjem - eller mindre gaver ved mærkedage.

* De nye sager er mindre i omfang end sagerne fra sommeren 2015. De nye sager handler blandt andet om modtagelse af gaver i form af elektronisk udstyr, såsom computere, fotoudstyr, tv-apparater, tablets og telefoner.

* Af de 31 sigtede er der rejst tiltale mod 15 indtil nu. Anklagemyndigheden har opgivet sagen mod 12, mens der i 4 af sagerne endnu ikke er taget stilling til, om der skal rejses tiltale.

* 6. december 2016 dømte Retten i Glostrup tre mænd i sagen. De to fik ubetinget fængsel i henholdsvis fire måneder og 60 dage. Begge ankede til landsretten. Den tredje fik 20 dages betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Han har modtaget sin dom.

* 8. december 2016 blev en 47-årig mand idømt tre måneders betinget fængsel og 40 timers samfundstjeneste. Også han har anket.

* De sigtede fra den oprindelige sag fra sommeren 2015 - herunder de mænd, der en periode sad fængslet - har endnu ikke fået svar på, om der bliver rejst tiltale mod dem.