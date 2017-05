OVERBLIK: Her er Kundbysagen

Der skulle have været afsagt kendelse om skyld i sidste uge. Men helt ekstraordinært har anklager Kristian Kirk fået lov til at genåbne bevisførelsen.

I den såkaldte Kundbysag er en i dag 17-årig pige tiltalt for forsøg på terror. Hun forberedte ifølge anklagemyndigheden at angribe to skoler med hjemmelavede bomber.

Onsdag fremlagde han de nye beviser i sagen i Retten i Holbæk.

Få et overblik over sagen her:

2016:

* 13. januar:

Midt- og Vestsjællands Politi finder under en større politiaktion sprængstoffer på en adresse på Trønningevej i Kundby i Vestsjælland. Bomberyddere arbejder det meste af dagen på adressen.

En 15-årig pige, der er konverteret til islam, bliver anholdt klokken 12.22.

* 14. januar:

Pigen bliver fremstillet i et grundlovsforhør i Retten i Holbæk, hvor hun bliver varetægtsfængslet. Det sker for dobbeltlukkede døre, så offentligheden får ikke at vide, hvad pigen er sigtet for.

Det kommer senere frem, at sigtelsen drejer sig om besiddelse af sprængstoffer og for at planlægge angreb mod to skoler.

* 15. januar:

En 24-årig mand fremstilles i grundlovshør, der - ligesom pigens - foregår for dobbeltlukkede døre. Han bliver varetægtsfængslet.

Manden har tidligere været i Syrien og har her lært at håndtere våben. Han meldte sig selv til politiet.

* 8. marts:

Både den 16-årige pige og den 24-årige mand bliver ved Retten i Holbæk sigtet for at planlægge angreb mod Sydskolen i Fårevejle og Carolineskolen i København.

* 21. april:

Det kommer frem, at en amerikansk kaptajn stationeret på en base i Irak har fået en medalje af det danske forsvar. Ifølge USA var hans tip årsag til, at et angreb mod en skole i Danmark blev forpurret.

2017:

* 10. februar:

Politiet vælger at frafalde sigtelsen mod den nu 25-årige mand. Han løslades efter at have siddet fængslet i knap et år. Samtidig bliver der rejst tiltale mod pigen, der fortsat sidder varetægtsfængslet.

* 17. februar:

Anklageskriftet mod pigen om forsøg på terror bliver frigivet. Her hævdes det, at pigen ventede på at få ordre til at udføre angrebet på den ene skole.

Desuden anklages hun for vold af særlig farlig karakter. Under opholdet på en institution skal hun efter et halvt års varetægtsfængsling have stukket en pædagog i maven med et stikvåben. Det var fremstillet af knust spejlglas.

* 23. marts:

Anklagemyndigheden oplyser, at pigen kræves idømt forvaring på ubestemt tid. Det sker, efter at sagen har været forelagt Retslægerådet.

Efter straffeloven kan en person idømmes forvaring på ubestemt tid, hvis vedkommende bliver fundet skyldig i meget alvorlig kriminalitet og vurderes at være farlig for sine omgivelser. Samtidig skal retten vurdere, at forvaring vil være en mere passende foranstaltning end almindelig fængselsstraf.

* 19. april:

Retssagen mod den tiltalte pige begynder. Der forventes kendelse om skyld og dom i midten af maj.

Kilde: Ritzau.