OL-sølvvinder: Hårdt at kombinere sport og uddannelse

Det 20-årige talent måtte selv stå for at tilrettelægge sin sport og uddannelse, hvor hun er i lære som maler ved siden af sin sportsgren.

I en periode var det ikke sjovt at ro kajak og at gå i skole, siger Emma Aastrand Jørgensen, som vandt OL-sølv ved legene i Rio i august.

Hun glæder sig derfor over, at regeringen fra tirsdag vil gøre det nemmere for elitesportsudøvere at tilrettelægge deres erhvervsuddannelse, så den kan kombineres med deres sportsgren.

OL-debutanten var nemlig selv nødt til at tage orlov fra sin erhvervsuddannelse som maler for at passe sin sport.

- I en periode synes jeg ikke, at det var sjovt at ro kajak eller at være i lære som maler.

- Hvis det havde været en mulighed, havde det gjort meget nemmere, og det havde nok været sjovere at skulle tage en uddannelse, siger hun om, at det nu skal være nemmere for eliteatleter at passe skolen.

Det er allerede muligt for landets gymnasieelever at kombinere deres uddannelse med deres sportsgren, men det har hidtil ikke været muligt for elever på landets erhvervsskoler på samme måde.

Det vil undervisningsminister Merete Riisager (LA) råde bod på med et treårigt forsøg for eliteatleter under Team Danmark.

- Jeg er glad for, at de gør noget, så alle ikke bare tager en gymnasial uddannelse. Men at dem, der har lyst til at tage en erhvervsuddannelse, ikke synes, det bliver for svært, siger Emma Aastrand Jørgensen.

For tiden er det 20-årige medaljehåb på træningslejr i USA.

Det er sjældent, at hun er hjemme ti uger af gangen, som er den tid, en elev for fremtiden kan forlænge både 1. og 2. del af grundforløbet. Desuden kan de forlænge hovedforløbet med op til 50 procent.

Selv om det var svært, tog OL-sølvvinderen skeen i egen hånd, fordi hun vidste, at hun ville have både en uddannelse og fortsætte med sin sport.

- Vi må håbe, at der er flere eliteatleter, der vil tage en erhvervsuddannelse, men jeg ved det ikke, for det er rigtig hårdt at tage en erhvervsuddannelse.

- Man er på hele tiden og bruger rigtig mange kræfter i løbet af dagen, som man burde spare til om eftermiddagen, siger Emma Aastrand Jørgensen.