Nytårsdøgnet giver travlhed på landets brandstationer. Antallet af bygnings- og containerbrande er 14 gange så stort som et gennemsnitsdøgn. Det får Beredskabsstyrelsen til at opfordre folk til at gøre en indsats for at forebygge de mange brande.

Nytår giver travlhed: 14 gange flere brande end normalt

Det viser en opgørelse fra Beredskabsstyrelsen baseret på tallene for de seneste fem år.

Brandvæsenet rykker i nytårsdøgnet ud til 14 gange så mange bygnings- og containerbrande som på et gennemsnitsdøgn.

- Vores opgørelse viser, at vi på et gennemsnit rykker ud til cirka 20 bygnings- og containerbrande på et almindeligt døgn.

- Men nytårsdøgnet skiller sig ud med et gennemsnit på 282 brande. Det er 14 gange større end gennemsnittet, siger seniorberedskabsmester i Beredskabsstyrelsen Mads Dalgaard.

Nytårsdøgnet er defineret som tidsrummet fra klokken 12 den 31. december til klokken 12 den 1. januar.

Det store antal brande skyldes ifølge Mads Dalgaard i høj grad, at vildfarne raketter tænder ild i åbne affaldscontainere eller i pap og papiraffald i garager.

- Med lidt omtanke og sund fornuft kan man faktisk gøre en hel del for at forebygge disse brande, siger Mads Dalgaard.

Han opfordrer til, at man sørger for at lægge låg på affaldscontainere og fælles affaldsspande.

Desuden er det en god idé at rydde op i carporte og sørge for, at portene er lukket, så raketter på afveje ikke kan komme ind.

Selv om en containerbrand er forholdsvis let at slukke, kan den under uheldige omstændigheder udvikle sig fatalt og koste menneskeliv.

- Hvis containeren står tæt på en bygning eller under et halvtag, kan det udvikle sig voldsomt, hvis ilden breder sig til bygningen. Hvis ilden får fat, kan menneskeliv potentielt være i fare, siger Mads Dalgaard.