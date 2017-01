Et nyt studie viser, at otte ud af ti personer, der har behov for medicin mod forhøjet kolesterol, ikke tager medicin for det.

Nyt studie påviser massiv underbehandling af kolesterol

Det skriver Politiken lørdag.

For hver million borgere bliver 190.000 underbehandlet i forhold til de lægevidenskabelige guidelines. Omvendt bliver kun 1600 per million danskere overbehandlet, viser studiet ifølge Politiken.

Børge Nordestgaard undrer sig over, at der er så mange, der ikke følger "det bedste lægevidenskabelige grundlag og de faglige anbefalinger".

- Vi ved, at den kolesterolsænkende medicin nedsætter risikoen for hjerte-kar-sygdom med 30-50 procent. Alligevel kan vi se den her store underbehandling, siger han til Politiken.

Forskerne fulgte 92.000 personer over 35 år uden diabetes og hjerte-kar-sygdomme i perioden 2004-2014.

De undersøgte, hvor mange af dem der fik kolesterolsænkende medicin som forebyggende behandling - som anbefalet - på grund af en usund livsstil og for høje kolesteroltal.

22 procent af gruppen var i så stor risiko for at dø af hjertesygdom inden for ti år, at de ifølge anbefalingerne stort set alle burde tilbydes medicinsk behandling.

Alligevel fik 8 af 10 af dem ingen kolesterolsænkende medicin.

Resultatet viser en væsentlig underbehandling, mener professor Eva Prescott. Hun er formand for arbejdsgruppen for forebyggelse af hjertesygdom i Dansk Cardiologisk Selskab.

- Derfor har nogle mennesker en højere risiko for at dø af hjerte-kar-sygdom, end de burde have, og flere vil dø tidligere, end de behøvede, siger hun til Politiken.

Hvert år dør 12.063 danskere af hjerte-kar-sygdom, viser tal fra Hjerteforeningen. Hver fjerde dansker dør af en hjerte-kar-sygdom.