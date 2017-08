Nyt skyderi på Nørrebro sender person i 30'erne på hospitalet

Politiet modtog anmeldelsen om skyderiet, der fandt sted ved Heimdalsgade 28, klokken 23.07 og er i øjeblikket på gerningsstedet.

- Det drejer sig om to mænd, der har affyret et ukendt antal skud fra en knallert, siger Thomas Tarpgaard, vagtchef ved Københavns Politi.

Politiet har kort efter skyderiet fundet en brændende knallert under Bispeengbuen på Nørrebro.

- Det er selvfølgelig nærliggende at tro, at det er den, der har været brugt i forbindelse med skyderiet, siger Thomas Tarpgaard.

Han tilføjer, at der var flere vidner til skyderiet. Københavns Politi fortsætter efterforskningen i løbet af natten til mandag.

- Vi har gode vidner derudefra, og vi har også en sandsynlig flugtrute. Det er klart, at vi skal undersøge det hele nærmere, før vi kan sige noget med sikkerhed, siger vagtchefen.

Københavns Politi ønsker ikke at oplyse offerets tilhørsforhold eller nationalitet, men politiet oplyser, at der er tale om en person midt i 30'erne.

Skyderiet er endnu et i en lang række af skyderier, som mistænkes for at have rod i bandekonflikten. Senest var der to skyderier lørdag aften. Her blev to tilfældige mænd ramt.

Siden en vildfaren kugle ramte en sofa i en lejlighed på Lundtoftegade i København 8. august, har der ikke været en eneste aften, hvor Københavns Politi ikke har måtte rykket ud til en anmeldelse om skyderi.

De mange skyderier har både fået politi og politikere til at opruste mod banderne. Blandt andet er der oprettet en visitationszone, ligesom at politiet har indsat en mobil politistation på Nørrebro.

Regeringen vil også have hæren til at aflaste politiet, så der er flere betjente til at tage sig af bandekonflikten i henholdsvis Aarhus og København.