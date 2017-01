Chef for forretningsudvikling i DSB, Aske Wieth-Knudsen, erkender over for metroxpress, at togselskabet skal forbedre sig i forhold til at informere kunderne om konsekvenserne ved takstreformen. Arkivfoto DSB

Nyt rejsekuk forvirrer både pendlere og ansatte hos DSB

Søndag træder 'en af de største reformer af priserne i den kollektive transport siden 1970'erne i kraft', som DSB, Movia og Metroselskabet har formuleret det. Men trafikselskaberne har slet ikke styr på, hvad det indebærer for deres egne kunder. Det afslører et tjek, metroxpress har foretaget.

Blandt fire forskellige ansatte i kundeservice hos DSB og DOT - trafikselskabernes fælles interessentskab - lykkedes det kun at få det samme, rigtige svar på ét ud af fem spørgsmål til de kommende ændringer. Og det er ikke godt nok, mener afdelingschef i Passagerpulsen Lone Fruerskov:

»Det bekymrer mig meget, hvis personalet, der bør være uddannet til det, ikke er i stand til at svare på kundernes spørgsmål. Det er stærkt kritisabelt, når vi er så tæt på, at reformen træder i kraft. Det påhviler selskaberne at informere klart og entydigt, så der ikke opstår tvivl hos de rejsende.«

Pendlerrepræsentant Lisa Sonesson kender alt for godt til, at de tilgængelige informationer er for uklare:

»Det er ikke til at forstå, og noget af det er ren hokuspokus. Der står eksempelvis på nettet, at tingene kan ændre sig undervejs, og så står tingene på én måde hos DSB og på en anden måde hos DOT.«

Den 29-årige skolelærer Ida Jensen, der pendler fra Valby til Roskilde hver dag, er også efterladt i uvished om sin situation, selv om hun har læst en folder og søgt svar på nettet.

»Jeg synes, det har været meget vanskeligt at finde ud af, så nu er min taktik at prøve mig frem for at finde ud af, hvad der bedst kan svare sig,« siger hun til metroxpress.

Chef for forretningsudvikling i DSB, Aske Wieth-Knudsen, erkender over for metroxpress, at togselskabet skal forbedre sig i forhold til at informere kunderne om konsekvenserne ved takstreformen.

»Vi tager det bestemt meget alvorligt, og vi er glade for at blive gjort opmærksomme på, hvis noget ikke helt er, som det skal være. Men reformen er en meget kompleks opgave, fordi vi den 15. januar overgår til et helt nyt system, men vi skal selvfølgelig kunne svare på, hvad der sker efter den 15. januar,« siger han og fortsætter:

»Vi har meget fokus på at følge op på de fejl og uklarheder, der måtte være, og vi kigger på vores uddannelsesprogrammer, så vi sikrer, at der bliver givet de rigtige informationer.«