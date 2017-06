Nyt politisk parti spås nul chancer for at overleve

- Jeg kan overhovedet ikke se en ikkeudfyldt plads til sådan et parti, siger hun.

- Det er lettere at ernære sig som sandsælger i Sahara end at komme ind i Folketinget for det parti.

- På venstrefløjen er der allerede sket et ryk de senere år. Det ses mest tydeligt med Socialdemokratiet, der har Mette Frederiksen og Henrik Sass Larsen i spidsen.

- Men SF har også rykket sig på nogle af de dagsordener, som Uafhængige Demokrater efterlyser.

Fredag meldte Uafhængige Demokrater sig på banen i dansk politik i avisen Danmark, Jysk Fynske Medier.

- Jeg har svært ved at se en større gruppe af vælgere, der føler sig hjemløse, og som kunne være målrettet det nye parti, siger Helle Ib.

Valgforsker Rune Stubager fra Aarhus Universitet er enig i den betragtning.

- Både Socialdemokratiet og også Dansk Folkeparti bevæger sig i den retning, som det nye parti udstrækker, og derfor kan det blive svært for det nye parti at finde fodfæste og sikre sig vælgere, siger Stubager.

Det nye parti vil lukke helt for indvandring til Danmark og i stedet hæve ulandsbistanden og sende folk ud at hjælpe i nærområderne.

Uafhængige Demokrater har netop fået sit navn godkendt af Valgnævnet.

Dermed skal partiets tre stiftere - Lotte Dalgaard, Malte Clausen og Lars Dehnhardt Drewes - nu i gang med den seje kamp for at få nok underskrifter, der skal til for at komme på stemmesedlen til næste folketingsvalg.

Ifølge Økonomi- og Indenrigsministeriet skal partiet indsamle mindst 20.109 vælgererklæringer for at kunne deltage i folketingsvalg.

I dansk politik i dag er der allerede ni partier i Folketinget. Nye Borgerlige med Pernille Vermund i spidsen er opstillingsberettiget for første gang ved næste folketingsvalg.

Nye Borgerlige skal i følge meningsmålinger kæmpe for at blive valgt ind. Det samme gælder for Kristendemokraterne.