Nyt lovforslag kan stoppe svindel med udbytteskat

Skatteminister Karsten Lauritzen (V) fremsætter i den kommende folketingssamling et lovforslag, som gør det umuligt for udlændinge at svindle med refusion af udbytteskat.

- Den nye model betyder for det første, at vi sparer noget administration.

- Men den betyder for det andet også, at vi fjerner muligheden for at svindle med det her. Og det er det allervigtigste, siger Karsten Lauritzen.

Lovforslaget indfører en model, hvor den korrekte udbytteskat holdes tilbage, inden det resterende udbytte sendes videre til udenlandske aktionærer i danske selskaber.

Dermed indføres en slags kildeskat, som vi kender det fra lønsedlen.

Hidtil er der blevet trukket fuld dansk udbytteskat, før pengene røg videre til udlandet.

Herefter kunne de udenlandske aktionærer med en lavere hjemlig kapitalbeskatning ansøge om at få refunderet den tilbageholdte skat, der lå ud over det, de skulle betale i hjemlandet.

Det slipper de for fremover, for den korrekte skat er altså allerede trukket.

- Langt de fleste udlændinge vil blive bedre stillet, fordi de slipper for at skulle søge om refusion.

- Men der kan selvfølgelig være et mindretal, hvor der er nogle særlige forhold, som der skal tages hånd om, siger Karsten Lauritzen.

De svindlere, der over en årrække uretmæssigt har fået udbetalt mere end 12 milliarder kroner i refusion af udbytteskat, udnyttede et kontrolhul i det nuværende system.

De forfalskede papirer, så det så ud som om, at de ejede aktier i danske selskaber.

Derefter bad de om at få refunderet en del af de penge, som de fejlagtigt hævdede at have betalt i skat til Danmark.

Det kan ikke lade sig gøre med den nye model, siger ministeren.

- Vi har i samarbejde med Værdipapircentralen skruet modellen sådan sammen, at der kun bliver udbetalt til dem, som rent faktisk er registreret som ejere af danske værdipapirer, siger han.

Karsten Lauritzen håber, at lovforslaget kan blive vedtaget i tide til at få virkning allerede fra skatteåret 2018.

Da svindlen blev opdaget, blev refusionen af udbytteskat til udlandet suspenderet.

Den er siden genoptaget, men med langt flere kræfter i den enhed i Skat, der står for at kontrollere, at man udbetaler pengene korrekt.