Nyt inddrivelsessystem til Skat koster 1,1 milliard

På spørgsmålet om, hvad pengene skal gå til, oplyser Skatteministeriet til Radio24syv, at store dele af beløbet skal gå til systemudvikling; altså til at betale it-leverandørerne på rammeaftalen.

Der er afsat 1,1 milliard kroner til udviklingen af et nyt, digitalt system til at inddrive skatter.

Ministeriet oplyser desuden, at der i marts 2017 var ansat 93 medarbejdere i Skatteministeriets Implementeringscenter for Inddrivelse (ICI), der står for tilblivelsen af det nye inddrivelsessystem.

Det nye system bliver lavet i tre faser - eller "releases" (udgivelser, red.).

Første "release" sættes i drift i næste uge, andet "release" i fjerde kvartal 2017 og tredje "release" i andet kvartal 2018, oplyser Skatteministeriet til Radio24syv.

Tidligere chef i Skat og nu byrådsmedlem i Allerød Kommune for De Konservative Erik Lund tror dog ikke på, at det nye system, der skal sørge for at indkræve skat fra danskerne, bliver en succes.

- Det bliver en ny EFI-skandale (navnet på det gamle inddrivelsessystem, red.).

- Det gør det, fordi man er for ambitiøs med, hvor meget det skal kunne. Man går over grænsen for, hvad systemet kan, og så falder det til jorden, siger han.

Ligesom med udviklingen af EFI skal flere forskellige it-leverandører udvikle den fremtidige, automatiserede inddrivelse.

It-konsulentvirksomheden Netcompany vandt i september måned sidste år udbuddet om at udvikle første del af de i alt tre "releases".