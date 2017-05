Nyt firma tager 350 i timen for at lave 12-taller til elever

Derefter kan du sætte dig til rette og vente på at få en færdig opgave retur og høste præcis den karakter, du gerne vil have for opgaven.

Det koster 350 kroner i timen for et 12-tal og kræver ikke mere end en enkelt overførsel med MobilePay.

Sådan lyder opskriften på den nystartede virksomhed FixMinOpgave, som 20-årige Frederik Drews står bag.

Det skriver metroxpress.

Han kom på idéen for blot en måned siden, og selv om virksomheden kun har to uger på bagen, har han sammen med sine 67 tilknyttede opgaveskrivere leveret 31 afleveringsopgaver til elever på gymnasiale uddannelser landet over.

- Folk har det med at kontakte os, når de er lidt pressede. Nogle har endda kontaktet os fire-fem timer inden opgavens deadline, men det nåede vi, siger Frederik Drews til metroxpress.

Selv om han har skabet et firma, der er designet til at hjælpe unge med at snyde i skolen, mener han ikke, at det er et nævneværdigt problem.

- Jeg tror på, at det enkelte individ ved, hvad der er bedst for ham. Hvis jeg vil læse til markedsføringsøkonom, er det ikke sikkert, jeg behøver lægge så meget energi i fransk, siger Frederik Drews.

Hos gymnasieskolerne rektorforening, Danske Gymnasier, tager man kraftigt afstand fra metoden. Samtidig erkender foreningen, at det kan være svært at spotte opgaver, der er købt.

- Det er klart, at det er en udfordring, når opgaverne er skrevet originalt, for det er sværere at opdage, hvis den også rammer elevens niveau. Tænk at lave en butik for det - det er frygteligt, siger næstformand Jakob Thulesen Dahl.