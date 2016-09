Nyt fællesmøde på Christiania førte ikke til nye tiltag

Efter nedrivningen af hashboder i Pusher Street mødtes beboerne fredag aften for at drøfte situationen.

Christianitternes beslutning om at rydde boderne på Pusher Street fredag er ved et fællesmøde fredag aften ikke blevet fulgt op med nye initiativer fra beboerne.

- Nej, der kommer ikke noget nyt i aften (fredag, red.), så det er stadig presseudtalelsen fra i går (torsdag, red.), der er gældende. Og der kommer nok heller ikke noget nyt fra os i morgen (lørdag, red.), siger han.

Torsdag aften meddelte beboerne efter et møde på Christiania danskerne, at hvis man ville hjælpe fristaden, skulle man stoppe med at købe sin hash i Pusher Street.

Og fredag morgen tog beboerne så sagen i egen hånd og rev boderne ned. Christianitterne vil have fristaden ud af kløerne på den organiserede kriminalitet, der hvert år omsætter for millioner i Pusher Street.

- Vi bilder os ikke ind, at vi kan smide hashhandlen ud af Christiania for evigt eller sørge for, at der aldrig kommer hashboder her igen. Det her er en reaktion, og vi må se, hvad der så sker. Vi holder fællesmøde i aften, og så tager vi den derfra.

Vagtchefen ved Københavns Politi oplyser natten til lørdag, at politiet ikke er til stede i området i større grad end på en normal fredag aften.