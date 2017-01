Nye togsignaler bliver mindst fire milliarder dyrere

Statsrevisorerne rejser nu kritik af Banedanmark, som står for at udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

For omkring 19 milliarder kroner skal Banedanmark udskifte alle togsignaler i hele Danmark.

Men det store signalarbejde er i alvorlige problemer.

For at sikre en effektiv og pålidelig drift af jernbanenettet fremover besluttede Folketinget i 2009 at udskifte de gamle signalsystemer på S-banen og fjernbanen.

Men der har været en utilstrækkelig styring fra Banedanmark, hvilket Statsrevisorerne påtaler.

Kollegiet finder det kritisabelt, at Transportministeriet ikke i tide har forholdt sig mere kritisk til Banedanmarks oplysninger om, hvordan projektet skred frem.

- Både Transportministeriets departement og Banedanmark har undervurderet kompleksiteten og opgaverne i Signalprogrammet, lyder det.

Statsrevisorerne peger på, at der er behov for en stram styring af programmet. Der er fortsat stor risici for, at det bliver endnu dyrere og yderligere forsinket.