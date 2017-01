Artiklen: Nye tal: Vi køber hælervarer for milliarder uden at vide det

Nye tal: Vi køber hælervarer for milliarder uden at vide det

Nettet bugner med genbrugsvarer, og mange farer til tasterne for at gøre et kup. Men en del af de varer, som ellers lovlydige danskere køber på nettet, er faktisk stjålet.

- Baseret på rapporten estimerer vi, at mindst en kvart million danskere hvert år køber hælervarer, men nok også flere, siger analytiker i Det Kriminalpræventive Råd, Jon Lund Elbek.

Han understreger, at handlerne kan foregå på ellers helt lovlydige hjemmesider som Den Blå Avis og Trendsales.

- Der er mange, som køber dem uden at vide det og uden at få mistanke bagefter, tilføjer han.

For markedet er organiseret, og det kan være svært at gennemskue, at en vare faktisk er stjålet.

Tyvene går blandt andet også efter at stjæle kvitteringerne med under et indbrud - eller lave falske kvitteringer bagefter. Og på møbler sørger tyvene for falske stelnumre, forklarer Jon Lund Elbek.

Selv om hælermarkedet for første gang nu er forsøgt kortlagt, er det stadig svært at komme til livs, understreger Rigspolitiet ifølge DR.

En del af indsatsen handler om at komme antallet af indbrud til livs, lyder det fra politiet.

Men samtidig skal danskerne være opmærksomme på, at der sælges hælervarer online, på loppemarkeder og gennem personlige forbindelser.

Ifølge rapporten bliver der hvert år foretaget omkring en halv million handler med hælervarer i Danmark, skriver DR.