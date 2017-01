Nye symboler skal gøre det nemmere at sortere affald

Et fælles system for affaldssortering skal sætte en stopper for forvirring foran de danske skraldespande.

Et nyt system udviklet af Miljøstyrelsen, Kommunernes Landsforening og Dansk Affaldsforening skal nemlig sørge for, at farver og billeder på skraldespandene ser ens ud i hele landet.

En mobiltelefon, et æbleskrog eller en sofa er blandt de nye symboler, der skal hjælpe danskerne med at smide deres affald i den rette beholder.

Det fortæller Claus Torp, der er vicedirektør i Miljøstyrelsen

- Det grundlæggende problem, der skal løses, er at få folk til at sortere deres affald, og det skal være så nemt som muligt, siger han.

- Og det bliver nemmere, hvis det er de samme symboler, man møder, uanset om man er hos sine svigerforældre eller i sommerhus.

I dag har skraldespandene rundt i landet forskellige mærkninger, men både Roskilde og Odense Kommune har meldt ud, at de vil tage de nye symboler i brug med det samme.

Forventningen er, at systemet er udbredt til omkring halvdelen af de danske husstande i løbet af de næste fem år.

Selv om symbolerne på skraldespandene gradvist bliver ens landet over, betyder det ikke, at alle danskere kommer til at få de samme beholdere til at sortere deres affald i.

Det fortæller Jacob Hartvig Simonsen, der er direktør i Dansk Affaldsforening.

- Det er jo fordi, at der er stor forskel på by og land, og på hvad der fungerer bedst i det enkelte lokalområde, siger han.

- Det har vi sådan set ikke tænkt os at ensrette, ud over at vi har tænkt os at ensrette kommunikationen til alle borgere.

Blandt de i alt 17 nye symboler er en flaske på lilla baggrund, der står for hård plast, og en plastikpose på lyserød baggrund, som markerer blød plast.

Jacob Hartvig fortæller, at det har stor betydning, om man putter affaldet i den rigtige beholder.

- Når man sorterer forkert, ødelægger man kvaliteten af materialet.

- Hvis du for eksempel kommer pap og papir sammen, så får man en dårligere kvalitet papir, og så kan man ikke afsætte det.