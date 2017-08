Nye regler giver flere sager om tvangsadoption

Stigningen sker, efter at nye regler har gjort det lettere at slette familiebåndet mellem samfundets mest udsatte forældre og deres børn.

Antallet af sager, hvor myndighederne forsøger at bortadoptere et barn mod forældrenes vilje, er stigende.

I løbet af seks år fra 2009 til 2015 blev 13 børn bortadopteret uden forældrenes samtykke. Men siden reglerne blev ændret i oktober 2015, er der rejst 17 sager om tvungen bortadoption.

Det viser nye tal fra Ankestyrelsen og Statsforvaltningen ifølge Politiken.

Mens det før skulle "bevises", at forældrene aldrig ville kunne tage sig af barnet, skal det nu "sandsynliggøres", at forældrene aldrig vil opnå evnen til at være forældre.

Det var den daværende SR-regering, der sammen med Venstre, Konservative og Liberal Alliance ændrede reglerne i oktober 2015. Ændringen delte vandene både på Christiansborg og blandt organisationer.

Halvandet år efter er kritikken ikke forstummet.

- Det er et voldsomt indgreb, når man fjerner børn fra deres forældre permanent. For hvordan sandsynliggør man, at forældrene aldrig vil komme til at kunne spille en positiv rolle i barnets liv, siger Enhedslistens politiske ordfører, Pernille Skipper, til avisen.

Omvendt glæder seniorkonsulent Bente Boserup fra Børns Vilkår sig over, at myndighederne forsøger at bortadoptere flere børn.

- Vi hører tit fra børn, der er i pleje, at de ikke føler, de har et sted, hvor de hører til og er usikre på, om de skal væk.

- Det betyder meget for adoptivbørn, at de er hos nogen, som har valgt at have dem, og som ikke får penge for at have dem, siger hun.

I fem af de 17 sager har Ankestyrelsen ikke ment, at der var grundlag for tvungen bortadoption. Flere af de resterende sager er stadig under behandling i Statsforvaltningen, mens Statsforvaltningens afgørelse i andre sager er indbragt for domstolene.