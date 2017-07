Nye diger skal sikre Storebæltstunnelen mod oversvømmelse

Det skriver DR P4 Fyn tirsdag.

Forstærkningen af digerne forventes at komme til at koste 50 millioner kroner. Arbejdet begynder i efteråret 2018 og skal efter planen stå færdigt i foråret 2019.

Ifølge Kystdirektoratet skal digerne omkring tunnelen forbedres, fordi forhøjet vandstand har øget risikoen for en potentiel oversvømmelse af tunnelrøret.

- Togforbindelsen over Sprogø er kritisk infrastruktur for hele landet.

- Derfor har vi givet grønt lys til, at digerne kan føres up to date til de vejrforhold, vi vil se i fremtiden, siger afdelingschef Ane Høiberg Nielsen fra Kystdirektoratet til DR P4 Fyn.

Tilladelsen til at forstærke digerne vækker begejstring i A/S Storebælt, der driver og vedligeholder Storebæltsforbindelsen.

- Vores beregninger viser, at der er risiko for en oversvømmelse af anlægget inden for 50 år.

- Så det er afgørende, at vi får mulighed for at forbedre kystsikringen nu, siger driftsleder for drifts- og vejanlæg, Jan Lyngsø, til DR P4 Fyn.