Nye diabetescentre er på vej til Odense og Aarhus

Novo Nordisk Fonden har nemlig bevilget 1,4 milliarder til hver af de to regioner. Pengene er øremærket til oprettelsen af to diabetescentre.

Diabetikere i Region Syddanmark og Region Midtjylland får inden for en overskuelig årrække endnu bedre behandlingstilbud i henholdsvis Odense og Aarhus.

Her skal man ikke blot tilbyde behandling, men også forske og uddanne, ligesom den forebyggende indsats skal styrkes.

- Novo Nordisk Fondens ambition er at bidrage til, at Danmark kan tilbyde verdens bedste forskningsbaserede behandling inden for diabetes.

- Målet er, at de mennesker, der har sygdommen, skal leve længere og bedre, og at færre danskere skal have diabetes, siger Sten Scheibye, der er bestyrelsesformand i Novo Nordisk Fonden.

Byggeriet af begge centre startes allerede næste år og forventes at være færdigbygget i 2022. De skal årligt tage imod mellem 8000 og 9000 patienter.

Fonden har allerede bevilget knap tre milliarder til et diabetescenter i København, og bestyrelsen har også godkendt visionsoplæg til tilsvarende centre i Region Nordjylland og Region Sjælland.

Novo Nordisk Fonden får sine penge fra Novo A/S, der både har store aktieposter i Novo Nordisk og Novozymes, men også investerer i andre virksomheder.

Siden 2010 har fonden uddelt mere end 10 milliarder kroner.