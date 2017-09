Nye blendere skal kunne lave suppe

Nu er der imidlertid hjælp at hente for de travle familier.

Det tager tid, hvis man vil lave ordentlig mad fra grunden. Det er formentlig en af årsagerne til, at mange ofte vælger færdigretter eller take away-mad.

I branchen for køkkengrej og hvidevarer har man nemlig luret de moderne familiers udfordringer og er gået i gang med udviklingen af redskaber, der kan gøre madlavning hurtigere, uden at det går ud over kvaliteten.

Det fortæller direktøren for den danske brancheforening for hårde hvidevarer, Henrik Egede, der i disse dage besøger Europas største messe for forbrugerelektronik, IFA, der afholdes i den tyske hovedstad, Berlin.

- Fokus har længe været på, hvordan man kunne lave mere energibesparende udstyr. Nu satser man på at spare tid og på mere brede besparelser for eksempel fødevarer og vand, siger Henrik Egede, der blandt andet deltager i messen for at opsnuse de nyeste tendenser i branchen.

Et af eksemplerne er den tyske producent Miele, der har lavet en ny ovn, som sætter fart på madlavningen.

For eksempel kan man nu, ifølge Miele, nøjes med at give sin kartoffelgratin 35 minutter i ovnen mod normalt én time. Pulled pork, der, hvis det laves fra bunden, lægger beslag på ovnen i 12 til 14 timer, kan nu tilberedes på 2,5 timer.

Ifølge Henrik Egede er der masser af andre eksempler på nye teknologier, der skal gøre det hurtigere at lave mad fra bunden. Han peger blandt andet på nye blendere, som laver suppe i et snuptag.

- Blenderne kan køre så hurtigt, at de samtidigt med at de blender ingredienserne, også får varmet dem op til 70 grader. Dermed laver man suppen færdig direkte i blenderen, fortæller Henrik Egede.

Ifølge branchedirektøren er det ikke kun i køkkenet, der er tid at spare.

Også i bryggerset - eller hvor man nu har placeret vaskemaskinen - satses der på, at få processen op i fart. På årets IFA-messe har koreanske Samsung således præsenteret en vaskemaskine, som angiveligt kan vaske tøjet 50 procent hurtigere.

- Og flere vil følge efter. Det handler simpelthen om tid og komfort, siger Henrik Egede.