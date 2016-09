To nordjyske folkevalgte har valgt at trække sig fra partiet Nye Borgerlige, der netop er blevet opstillingsberettigede.

Nye Borgerliges socialpolitik får folkevalgte til at smutte

Det skrev Nordjyske onsdag.

Derudover har en anden tidligere DF'er Annette Vahlgreen, der sidder i byrådet i Vesthimmerlands Kommune, også meldt sig ud, fordi hun ikke kan stå inde for partiets økonomiske politik.

Vivi Jensen har valgt at forlade partiet, efter at hun har fået lov at nærlæse partiets principprogram. Særligt Nye Borgerliges socialpolitik har fået Vivi Jensen til at trække sig.

- Det har også spillet ind, at jeg sad med en følelse af, at Nye Borgerlige reelt har en socialpolitik, som man ikke taler højt om, men som jeg er dybt uenig i, lyder det blandt andet fra Vivi Jensen, der selv er førtidspensionist.

Hun forklarer over for Nordjyske, at hun er bekymret for, at Nye Borgerliges planer om at fjerne afgifter og nedbringe skatter blandt andet vil gå ud over kontanthjælpen og SU'en.

- Men nu cirkulerer der papirer om, at kontanthjælpen skal afskaffes og erstattes af en ydelse, man maksimalt kan modtage i otte måneder, og man vil også forringe førtidspensionisternes vilkår, siger Vivi Jensen til Nordjyske.

Vivi Jensen har været medlem af Nye Borgerlige i godt seks måneder. Hun blev i sin tid meldt ind i byrådet i Hjørring og regionsrådet i Nordjylland for Dansk Folkeparti.

En personstrid resulterede i, at Vivi Jensen blev ekskluderet fra Dansk Folkeparti, og efter en periode som løsgænger meldte hun sig ind i Nye Borgerlige.

Ifølge hende selv fordi partiet repræsenterede hendes holdninger og værdier, da Dansk Folkeparti var blevet "for slapt" på to vigtige områder - EU- og flygtningepolitikken.

I dag erkender hun, at hun ikke har sat sig godt nok ind i Nye Borgerliges politik.

- Jo, jeg skulle helt klart have spurgt lidt mere ind og gået mere i dybden, siger hun til Nordjyske.