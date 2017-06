Nye Borgerlige: DF bør bytte skattelettelser for asylstop

Det mener Nye Borgerliges formand, Pernille Vermund.

- Når DF siger nej til skattelettelser til de tre øvrige borgerlige partier, så har de ikke noget at forhandle med, siger hun.

- De giver jo ikke de andre partier det, der har været vigtigt for deres vælgere, og derfor er det også enormt svært at få noget igennem.

Pernille Vermund skal torsdag diskutere udlændingepolitik med Dansk Folkepartis Peter Skaarup under Folkemødet på Bornholm.

Før debatten langer hun hårdt ud efter de resultater, som partiet har fået igennem på området i den tid, hvor det har været støtteparti for en blå regering.

- Set med min øjne, så har Dansk Folkeparti siddet med muligheden for afgørende indflydelse siden 2001, og der er kommet en masse lappeløsninger igennem, siger hun.

- Man stikker simpelthen borgerne blår i øjnene, når man siger, at vi løser det ved at indsætte mere politi eller ved at lave "koranklodser" i gaderne.

Pernille Vermund bruger udtrykket koranklodser om de betonklodser, der bliver sat op for at forhindre lastbiler i at køre ind i folkemængder.

I stedet efterlyser hun langt mere vidtrækkende tiltag som et asylstop til at løse problemerne med blandt andet kriminelle udlændinge.

Hos Dansk Folkeparti afviser udlændingeordfører Martin Henriksen kritikken. Han mener ikke, at partiet bør åbne for topskattelettelser for at få indflydelse.

- Det har jeg virkelig svært ved at se en pointe med, for vi har jo løbende fået udlændingestramninger igennem, siger han.

- Der er ikke et asylstop af den simple årsag, at der ikke er flertal for det i Folketinget.

På spørgsmålet om, om der er nogle løfter på udlændingeområdet, der kunne få Dansk Folkeparti til at sige ja til topskattelettelser, svarer han:

- Jamen prøv at høre her, det er fint nok, at Nye Borgerlige vil være et Liberal Alliance 2, men det har vi ikke nogen ambitioner om.

I hans øjne er Pernille Vermunds kritik udtryk for et "mediestunt" og et forsøg på at tiltrække stemmer.