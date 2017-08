Nyansatte på arbejdsmarkedet får måske snart betalt ferie

Men det står formodentlig til at blive lavet om i en ny ferielov.

Tirsdag giver ferielovudvalget sit forslag til en ny ferielov til beskæftigelsesminister Troels Lund Poulsen (V).

Udvalget blev nedsat i 2015 - blandt andet for at se på problemet med optjeningsprincippet for nyansatte.

Et problem, som EU-Kommissionen i 2014 vurderede var i strid med EU's arbejdsmarkedsdirektiv. Direktivet slår fast, at lønmodtagere har ret til fire ugers betalt ferie om året. Og det har man ikke som nyansat i Danmark.

Ferielovudvalget består af repræsentanter fra arbejdsmarkedets parter og har tidligere højesteretspræsident Børge Dahl som formand.

Ved nedsættelsen af udvalget udtalte daværende beskæftigelsesminister, Jørn Neergaard Larsen (V), at man skal have ret til at kunne afholde ferie med løn i det år, man optjener lønnen.

- De mennesker, der umiddelbart vil mærke ændringerne, når en ny lov er klar, er især de nyuddannede og folk, der skifter job, sagde ministeren dengang til Politiken.

I april i år meddelte Liberal Alliance og De Konservative, at de vil sløjfe modellen, hvor man optjener feriepenge fra januar til januar og kan få udbetalt dem fra 1. maj.

De to regeringspartier foreslog i Jyllands-Posten, at feriepengene skal udbetales over lønnen hver måned - i stedet for at man indbetaler 12,5 procent af sin løn til statens feriekonto hver måned.

Det vil betyde, at det bliver folks eget ansvar at lægge feriepenge til side hver måned. Men den model har støttepartiet Dansk Folkeparti afvist.

Umiddelbart efter ferielovudvalgets fremlæggelse begynder de politiske forhandlinger om den nye ferielov.