Ny tunnel mellem Helsingør og Helsingborg kan være på vej

Transport-, Bygnings- og Boligministeriet igangsætter nemlig i samarbejde med svenske myndigheder en indledende strategisk analyse af en fast forbindelse mellem den danske og svenske by.

Måske bliver det i fremtiden muligt at tage toget eller køre i bil fra Helsingør til Helsingborg.

Det oplyser ministeriet på sin hjemmeside.

Det forventes at tage tre år at gennemføre analysen. Den skal blandt andet afprøve den økonomiske holdbarhed af projektet.

Transportminister Ole Birk Olesen (LA) er positiv over for idéen.

- Det tegner til, at der er gode muligheder for at bygge og finansiere en fast HH-forbindelse med brugerbetaling, som man kender det fra Storebælt og Øresund.

- Det skal vi nu have undersøgt nærmere i en strategisk analyse sammen med svenskerne.

- Der er især gode perspektiver i en ren vejforbindelse, som ser ud til at have en solid business case. Efter svensk ønske undersøger vi også en baneforbindelse for persontog.

- Så må vi efterfølgende drøfte de forskellige modeller og risikodelingen med svenskerne, siger han i en pressemeddelelse.

En fast forbindelse kan øge tilgængeligheden og binde Øresundsregionens erhvervsliv og arbejdsmarkeder tættere sammen. Det vurderer ministeren.

- Det spændende ved en HH-forbindelse er netop, at projektet kan være med til at skabe vækst og velstand, uden at man tager midler fra andre gode projekter.

- Det synes jeg, er sund fornuft, og derfor er jeg glad for, at vi nu får belyst projektet nærmere, siger Ole Birk Olesen.

Den strategiske analyse ligger i forlængelse af en indledende dansk-svensk undersøgelse om rejsende og transporter over Øresund.

Sidste år skrev Ingeniøren, at samfundet vinder 27 milliarder kroner netto med en tunnel.

Det viste en analyse, som konsulenthuset Incentive har udført for Helsingborg Kommune og HH-gruppen, som arbejder for en fast forbindelse mellem de to byer.